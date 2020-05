IFAB certifica utilização do VAR nos três relvados da Cidade do Futebol

Nuno Barbosa Hoje às 12:41 Facebook

A International Football Association Board (IFAB), entidade responsável por certificar estádios para a utilização do videoárbitro (VAR), aprovou, esta segunda feira, os três relvados da Cidade do Futebol.

Quer isto dizer que, qualquer um dos três relvados das infraestruturas da Federação Portuguesa de Futebol, pode receber jogos oficiais ao vivo com VAR. Recorde-se que Santa Clara e Belenenses SAD, pelo menos esses, vão utilizar a Cidade do Futebol como casa nas 10 jornadas que faltam disputar até à conclusão do campeonato.

Caso o Estádio do Bonfim não seja aprovado, o Vitória de Setúbal também tenciona utilizar aquele espaço nos jogos que disputará na qualidade de visitado.

Recorde-se que a FIFA, também através da IFAB, deixou a decisão de usar ou não o VAR, nas jornadas que faltam para concluir os diversos campeonatos, nas mãos das diferentes ligas. Em Portugal, essa tecnologia continuará a ser usada, uma vez que as condições de segurança necessárias nesta fase da pandemia da covid-19 estão asseguradas pela FPF.