Iga Swiatek apurada para a final, onde vai encontrar Karolina Muchova

A tenista Iga Swiatek venceu Aryna Sabalenka e vai defrontar Karolina Muchova na final feminina do Roland Garros.

A número um mundial Iga Swiatek garantiu esta quinta-feira a passagem à terceira final de Roland Garros e marcou encontro com a checa Karolina Muchova, que derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka para se estrear em finais do Grand Slam.

Muchova, 43.º colocada no ranking WTA, tinha uma tarefa complicada frente a Sabalenka, número dois do mundo e campeã do Open da Austrália, mas conseguiu superar com distinção o desafio, ao impor-se em três sets, por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) e 7-5, ao cabo de três horas e 13 minutos.

Desde cedo que a checa mostrou no court Philippe-Chatrier a ambição de querer dar um passo em frente na carreira e não temer a maior experiência da adversária, vencendo mesmo a primeira partida. A reação da bielorrussa não tardou e Sabalenka repôs a igualdade no marcador logo de seguida.

Adiada a decisão da finalista para o terceiro set, Karolina Muchova viu-se rapidamente em desvantagem e obrigada a salvar um 'match point', quando estava 2-5 abaixo, para 'sobreviver' e acabar mesmo com a caminhada da opositora no major francês.

"É uma montanha-russa de emoções. 2-5 no terceiro set, mas sabia que era apenas um 'break' e tinha de esperar pelas minhas chances. Tentei jogar ponto a ponto. Estou super feliz por ter conseguido dar a volta e ter sido capaz de ganhar", comentou a checa, de 26 anos.

Enquanto Aryna Sabalenka sofreu a primeira derrota da temporada em torneios do Grand Slam, Karolina Muchova vai disputar a primeira final de um major com a polaca Iga Swiatek, que hoje colocou um ponto final no percurso histórico de Beatriz Haddad Maia na terra batida parisiense, ao tornar-se na primeira brasileira a disputar as meias-finais de Roland Garros na Era Open.

A tenista natural de São Paulo, 14.ª colocada na hierarquia WTA, ainda deu luta e levou a discussão do encontro para o 'tie-break' do segundo set, mas a bicampeã do torneio francês (2020 e 2022) levou a melhor e, com 6-2 e 7-6 (9-7), qualificou-se para a sua quarta final de um torneio do Grand Slam, depois de ter vencido o Open dos Estados Unidos em 2022.

Assim como em 2020, quando se estreou a vencer o troféu francês, Iga Swiatek não perdeu qualquer set este ano a caminho da final e, uma vez confirmado o desaire de Sabalenka, já garantiu a manutenção na liderança do ranking mundial, independentemente do resultado frente à estreante Muchova.

Ainda antes de apuradas as duas finalistas de 2023, foram coroados os novos campeões de pares mistos de Roland Garros, após a vitória da japonesa Miyu Kato e do alemão Tim Puetz sobre a canadiana Bianca Andreescu e o neozelandês Michael Venus, por 4-6, 6-4 e 10-6.