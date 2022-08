Iga Swiatek derrota Jasmine Paolini rumo à segunda ronda

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

A tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial WTA, avançou, esta terça-feira, para a segunda ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, ao superar a italiana Jasmine Paolini em dois parciais.

Em Flushing Meadows, Nova Iorque, a primeira pré-designada do major norte-americano necessitou apenas de uma hora e sete minutos para se superiorizar à transalpina (56.º), por 6-3 e 6-0.

A polaca, de 21 anos, que na presente temporada já arrecadou um total de seis títulos, vai enfrentar na segunda ronda a vencedora do confronto entre a norte-americana Sloane Stephens (51.º), campeã de 2017, e a belga Greet Minnen (110.º).