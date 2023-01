Iga Swiatek, número 1 mundial, segue em frente no Open da Austrália

JN/Agências Hoje às 11:09 Facebook

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, qualificou-se para a segunda ronda do Open da Austrália, ao vencer a alemã Jule Niemeier em dois sets.

A primeira cabeça de série do Open da Austrália impôs-se à 69.ª tenista do ranking WTA pelos parciais de 6-4 e 7-5, em duas horas.

A tenista polaca foi quebrada no serviço no segundo set, devolveu o "break" no décimo jogo e acabaria por ganhar os dois jogos de serviço que se seguiram, selando o apuramento.

Na segunda ronda em Melbourne Park, Iga Swiatek vai defrontar a colombiana Camila Osorio (84.ª), que hoje derrotou a húngara Panna Udvardy (89.ª) por 6-4 e 6-1.

Ainda no setor feminino, a britânica Ema Raducanu, vencedora do US Open em 2021, afastou a alemã Tamara Korpatsch por 2-0 (6-2 e 6-3), tal como a grega Maria Sakkari perante a chinesa Yue Yuan (6-1 e 6-4).

As experientes Petra Kvitova e Victoria Azarenka avançaram para a segunda ronda do Open da Austrália ao derrotarem Alison Van Uytvanck (7-6 e 6-2) e Sofia Kenin (6-4 e 7-6), respetivamente, enquanto Elena Rybakina, vencedora do torneio de Wimbledon no ano passado, eliminou a italiana Elisabetta Cocciaretto por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-3.