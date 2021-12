Igualados no topo, dragões e leões celebram Natal agridoce

Vasco Samouco Hoje às 13:13 Facebook

Tal como há quatro anos, F. C. Porto e Sporting partilham liderança. Têm motivos para otimismo, mas sabem que qualquer deslize pode ser fatal.

Numa situação normal, chegar à 15.ª jornada com 13 vitórias e dois empates era garantia de liderança, porventura destacada, e meio caminho andado para conquistar o título. Só que 2021/22 não é normal. F. C. Porto e Sporting mantêm uma luta taco a taco, inédita entre os principais campeonatos europeus, e chegarão ao Natal igualados no topo da classificação, com motivos para otimismo em relação ao futuro, embora também se faça sentir o nó na garganta, uma vez que numa corrida tão apertada, qualquer deslize pode ser fatal. "Nesta altura, o registo é bom, mas pode-se perder um jogo e tudo muda. Nenhuma equipa está livre de ter ciclos negativos", alerta Manuel Machado.

A situação atual é repetida da temporada 2017/18, quando dragões e leões também passaram a quadra natalícia colados no primeiro lugar, sendo que nessa altura foram os portistas a acabar com um sorriso de orelha a orelha. Ao JN, Manuel Machado, que ainda não afasta o Benfica da disputa - "quatro pontos não significam nada" -, não se atravessa por ninguém, embora esteja convencido da solidez leonina (apenas cinco golos sofridos). "Ter consistência defensiva é meio caminho andado para se ter sucesso e a base do Sporting é precisamente essa. Na época passada, defender melhor fez a diferença", referiu o treinador, que vê outras qualidades no Dragão: "O F. C. Porto é mais ofensivo, mas, independentemente das diferenças, para já o produto final é o mesmo", acrescentou.