Igualdade ainda é uma miragem no dirigismo desportivo

António M. Soares Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Só há três mulheres em Portugal a presidir federações desportivas de utilidade pública. Na semana em que se comemorou o Dia Internacional das Mulheres, o JN foi conhecê-las.

Em 1899, a Carta Olímpica de Pierre de Coubertin assentava na igualdade de género, inclusividade e não discriminação, mas 124 anos depois o que se preconizava para o Desporto está longe de ser uma realidade. No passado mês de fevereiro foi apresentado no Porto o relatório final do grupo de trabalho para a igualdade de género no Desporto, no qual o Governo definiu uma estratégia para garantir uma maior participação das mulheres. Desse relatório emanam 15 recomendações para colocar em prática políticas de igualdade e aumentar o acesso e a participação das mulheres em lugares de direção de entidades públicas ligadas ao Desporto. Esse é caminho para que se atingir a marca mínima de haver 40% de mulheres no dirigismo em 2029. João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, apontava, na altura, para apenas três mulheres presidentes de federações desportivas em Portugal, entre as 60 federações em atividade, e são elas a Federação Portuguesa de Petanca, a Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo e a Federação Portuguesa de Dança Desportiva, cujas dirigentes o JN foi ouvir, na semana em que se assinalou o Dia Internacional das Mulheres.

Cesaltina Conceição (Petanca): "A família ainda pesa muito nos ombros de uma mulher"