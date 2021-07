Igualdade no particular entre Boavista e Leixões

JN/Agências Hoje às 16:39 Facebook

Boavista e Leixões empataram esta terça-feira a uma bola (1-1) em jogo de preparação para a nova época, repartido em duas metades de 35 minutos e disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Os axadrezados marcaram por Tomás Couto, um dos oito jogadores provenientes da extinta equipa de sub-23 e integrados nos trabalhos de pré-época sob alçada técnica de João Pedro Sousa, enquanto os matosinhenses, da Liga 2, faturaram por Marciano.

O Boavista montou um "onze" composto pelo guarda-redes Rafael Bracali, os defesas Nathan, Chidozie, Jackson Porozo e Yanis Hamache, os médios Javi García, Miguel Reisinho e Paulinho e os avançados Tiago Morais, Gustavo Sauer e Diego Llorente.

João Gonçalves, Adil Rami, Breno, João Barros, Alexandre Moutinho, Bernardo Silva, Brandon Ndezi, Tomás Reymão, Jeriel De Santis, Luís Santos, Pedro Malheiro e Tomás Couto entraram durante o primeiro jogo de preparação dos portuenses para 2021/22.

A sessão matinal assinalou o regresso do defesa internacional francês Adil Rami, que tinha sido autorizado a apresentar-se mais tarde, à imagem do avançado venezuelano Jeriel De Santis, ausente da primeira semana de treinos e reintegrado na segunda-feira.

Já o defesa Ricardo Mangas e o médio Francisco Pereira não defrontaram o Leixões por problemas físicos, enquanto o avançado gambiano Yusupha, que teve um teste positivo à covid-19, continua em isolamento no seu país.

O defesa norte-americano Reggie Cannon e o dianteiro hondurenho Alberth Elis ainda vão representar as respetivas seleções na Gold Cup, entre sábado e 1 de agosto, nos Estados Unidos, já o médio Sebastián Pérez permanece ao serviço da Colômbia, que enfrenta esta noite a Argentina, nas meias-finais da Copa América, em Brasília.