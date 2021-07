Igualdade no particular entre gilistas e leixonenses

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O Gil Vicente e o Leixões, da Liga 2, empataram esta quarta-feira a uma bola (1-1), em jogo de preparação para a época 2021/22, realizado nos Arcos de Valdevez, onde decorre o estágio gilista.

O lateral esquerdo Talocha adiantou a formação de Barcelos no marcador aos 70 minutos, antes de Marciano, avançado leixonense de 17 anos, estabelecer o resultado final aos 78.

O Gil Vicente termina o estágio no sábado, dia em que vai defrontar o Santa Clara também da Liga, enquanto o clube de Matosinhos realiza o próximo desafio da pré-temporada com o Trofense, da Liga 2, no mesmo dia.