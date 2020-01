Iker Casillas emociona guarda-redes com leucemia

Hoje às 11:36 Facebook

Belga Miguel Van Damme, guarda-redes do Cercle Brugge, ficou em lágrimas com mensagem gravada pelo "portero" espanhol.

A surpresa de Iker Casillas ao colega de profissão estava guardada para a noite de quarta-feira, durante a cerimónia Soulier d'Or (Bota de Ouro), na distribuição dos "Oscares" do futebol belga.

Foi um serão de emoções intensas para Miguel Van Damme, que sofre de uma leucemia. O guarda-redes do Cercle Brugges recebeu uma mensagem gravada pela lenda espanhola das balizas, que, no ano passado, sofreu um grande acidente cardiovascular, ao ponto de nunca mais ter retomado a carreira.

Até por uma certa partilha de experiências, a mensagem do guarda-redes do F. C. Porto despertou ainda mais emoção. "Olá, Miguel, como vais? Uma grande abraço, do fundo do coração. Tu és uma pessoa forte, pelo que me dizem. És alguém de muita coragem, não deves desistir. Temos de tentar ultrapassar os problemas na vida e há que permanecer positivo. Sê forte", declarou Casillas.

Van Damme ficou banhado em lágrimas e agradeceu as palavras do guarda-redes do F. C. Porto.

"O apoio de Iker é muito importante. Sempre o admirei. Tenho várias camisolas dele, das seleções e dos clubes. Para mim, ele é um exemplo e uma fonte de inspiração", disse Van Damme, igualmente emocionado com a delicadeza da homenagem.