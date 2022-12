Iker Casillas foi o escolhido para levar troféu até ao relvado

JN Hoje às 21:20 Facebook

O ex-guardião do F. C. Porto e campeão do Mundo em 2010, Iker Casillas, foi o jogador escolhido pela FIFA para transportar o troféu até ao relvado antes do apito inicial entre a Argentina e a França.

Veja o momento:

A Argentina venceu, este domingo, nas grandes penalidades a França e venceu o Mundial 2022. Messi, com um bis, Mbappé, com um hat-trick, e Ángel Di María marcaram os golos num encontro em que o sul-americano do PSG atingiu o sonho. O jogo foi a penáltis depois de um empate (3-3).

A seleção sul-americana conquistou, assim, o "tri", depois de 1978 em casa e 1986 no México, enquanto a França continua com dois êxitos, em 1998 também como anfitrião e 2018 na Rússia.