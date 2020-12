Iker Casillas na Fundação Real Madrid

Hoje às 12:41 Facebook

O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, em comunicado, o regresso de Iker Casillas, um dos seus maiores ícones futebolísticos de sempre. O ex-guarda-redes espanhol do F. C. Porto, o outro gigante que representou ao longo da carreira, vai assumir as funções de diretor-geral adjunto da Fundação do clube merengue, de onde saiu em 2015 para os dragões.

"Orgulhoso por voltar a casa. Encaro este novo desafio com toda a ambição e vontade do mundo. Obrigado pelas boas-vindas", escreveu o antigo internacional espanhol na rede social Twitter, na primeira reação após o anúncio oficial do Real Madrid.

O comunicado do clube presidido por Florentino Pérez sublinha que "é um orgulho para o Real Madrid receber um dos seus grandes capitães", destacando que o ex-jogador, de 39 anos, "representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história".

O Real Madrid faz ainda a história da passagem Iker Casillas pelo clube, lembrando os 19 títulos conquistados ao longo dos 25 anos de serviço da equipa merengue, bem como os quatro troféus ganhos durante a permanência no F. C. Porto.

Recorda ainda a carreira internacional do guarda-redes por Espanha, com 167 internacionalizações, um título mundial, dois europeus e um mundial de Sub-20.

Além da trajetória desportiva, os merengues destacam ainda a "dimensão humana" de Iker Casillas, a qual foi reconhecida com a atribuição de prestigiados galardões em Espanha, como o Prémio Princípe das Astúrias do Desporto, a Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo, a Medalha de Ouro da Real Ordem do Mérito Desportivo e a Medalha de Ouro da Comunidade de Madrid.