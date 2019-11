Iker Casillas revela o seu jogo favorito na Liga dos Campeões

Hoje às 15:29 Facebook

Iker Casillas selecionou o seu jogo favorito na Liga dos Campeões, através das redes sociais, em resposta ao Twitter da UEFA Champions League.

O Twitter oficial da UEFA Champions League relembrou que se comemora, esta sexta-feira, 10 anos desde que o guarda-redes Iker Casillas realizou o seu jogo número 100 na prova. De seguida, destacaram as marcas mais importantes do atual jogador do F.C. Porto na competição. Salientaram o facto de Iker ser o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões (177), o guarda-redes com maior número de "clean sheets" (jogos sem sofrer golos) e o 2º jogador a alcançar mais rápido as 100 vitórias, apenas superado por Cristiano Ronaldo. Também enumeraram os três troféus conquistados pelo jogador: 2000, 2002 e 2014.

Iker Casillas, como é habitual, deu uso à sua página do Twitter para responder à pergunta realizada pela página da Liga dos Campeões.

A resposta é direcionada à final de Paris em 2000, que Casillas considera como jogo favorito a nível internacional. O Real Madrid derrotou o Valência por 3-0, com golos de Morientes, McManaman e Raúl González, naquela que foi a primeira final do milénio, assim como a primeira de três Liga dos Campeões coletadas pelo guardião espanhol.