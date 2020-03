Iker Casillas une-se a projeto solidário de Nadal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:35 Facebook

O tenista Rafael Nadal e o basquetebolista Pau Gasol iniciaram, esta quinta-feira, uma campanha para unir os atletas espanhóis com o objetivo de arrecadar 11 milhões de euros e ajudar mais de um milhão de pessoas na luta contra a pandemia de Covid-19. Iker Casillas respondeu à chamada e deixou uma mensagem.

O guarda-redes do F. C. Porto foi um dos desportistas que se uniu ao projeto "Cruz Roja Responde" para reduzir os efeitos da pandemia de Covid-19. Casillas, que já fez uma doação, deixou uma mensagem aos espanhóis que foram infetados e a todos os profissionais de saúde.

"Sempre nos apoiaram e sempre nos mostraram as vossas mensagens de apoio. Perante esta situação de emergência em Espanha e no mundo, é a nossa vez de poder ajudar e colaborar para melhorar este momento complicado. Deixo a minha mensagem de alento e de força para aqueles que estão a trabalhar sem descanso e que fazem o possível para levarmos a nossa vida em frente. Recordo-me também daqueles que já não estão connosco e mando um abraço muito forte aos seus familiares e amigos", disse o espanhol no Twitter, explicando ainda o objetivo do projeto.

"Deixo uma palavra para quem sofre da doença, vamos lutar por vocês. Não estão sozinhos, os desportistas espanhóis querem acompanhar-vos e, por isso, decidi unir-me ao projeto 'Cruz Roja Responde', destinado às pessoas afetadas pelo coronavírus. Queremos chegar aos 11 milhões de euros para ajudarmos 1,3 milhões de pessoas. A minha doação já foi feita e acredito que, todos juntos, vamos conseguir a nossa melhor vitória", acrescentou.

O piloto Fernando Alonso, campeão mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, também anunciou ter-se juntado à iniciativa: "Junto-me ao apelo da 'Cruz Vermelha Responde'. Agora, cabe-nos alcançar a nossa maior vitória. Eu já contribuí".

Desde o início da pandemia, Espanha regista um total de 56.188 casos de Covid-19, dos quais 4089 morreram e 7015 tiveram alta e são considerados como curados.