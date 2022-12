"Imagem" e "capacidade" do Benfica na Champions orgulham Filipa Patão

JN/Agências Hoje às 09:08 Facebook

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, declarou-se orgulhosa pela "imagem" e "capacidade" que a sua equipa demonstrou para "confrontar" as melhores equipas do panorama internacional na Liga dos Campeões feminina de futebol.

"Se calhar, se o Bayern não tivesse ganhado ao Barcelona poderia ter-se deixado tudo em aberto para a última jornada", lembrou a técnica benfiquista na antevisão ao jogo com o Bayern Munique, da sexta e última jornada do Grupo H da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já sem aspirações de atingir a fase seguinte da competição, o Benfica desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayern Munique e o objetivo passa por reeditar a "imagem" que a equipa portuguesa tem deixado nos jogos anteriores.

"Acho que a grande imagem que aqui fica é a capacidade que o Benfica teve, e poderá ter, de confrontar e ter sucesso com estas equipas da Europa", vincou Filipa Patão, que acredita existir margem para o clube continuar a crescer.

A treinadora benfiquista prometeu um Benfica ainda mais forte na edição de 2023/2024 da Champions. "Este ano estamos mais bem preparadas e no próximo ano, se lá estivermos, e tudo faremos para lá estar, vamos estar mais preparadas para esse momento", afirmou.

"Saímos de um jogo com o Barcelona, tivemos a Taça de Portugal e voltamos a um jogo com o Bayern. Esta tem sido uma constante no nosso campeonato, temos demonstrado que a equipa está muito bem fisicamente", completou.

Tal como a sua treinadora, Ana Vitória mostrou-se crente nas possibilidades de sucesso do Benfica na Alemanha. "É uma nova oportunidade para provarmos o nosso valor, para mostrarmos que somos capazes e do que somos capazes", afiançou a médio, que ainda este domingo apontou os dois golos que permitiram ao Benfica aceder aos quartos de final da Taça de Portugal.

Ana Vitória atravessa um excelente momento de forma e espera aproveitar a deslocação à Alemanha para dar seguimento à sua evolução pessoal e também do próprio clube.

"É óbvio que este jogo vai ser diferente, mas é sempre importante e fundamental para a evolução das atletas, do nosso clube, da nossa equipa e da modalidade em Portugal", assumiu a brasileira.

A jogadora, de 22 anos, não esqueceu o público benfiquista, dirigindo-lhe uma palavra de apreço. "Para eles deixo sempre o meu agradecimento, porque estão sempre do nosso lado, não importa onde seja e o que aconteça", afirmou.

O Benfica viaja ao início da tarde de hoje com destino a Munique, Alemanha, onde defrontará o Bayern pelas 20 horas de quarta-feira, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.