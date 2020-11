JN Hoje às 15:06 Facebook

O treinador Vítor Oliveira faleceu este sábado de manhã, em Angeiras. O guarda-redes do Leixões, Beto, foi dos primeiros a receber a triste notícia e ficou devastado, em lágrimas, conforme mostra esta fotografia tirada no local do óbito do antigo treinador.

Vítor Oliveira faleceu no dia do 113.º aniversário do clube do coração, o Leixões. Natural de Matosinhos, o chamado "Rei das Subidas" completou 67 anos de vida no passado dia 17.