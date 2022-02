Imperador Mehdi comanda a legião e faz a vénia

Arnaldo Martins, em Roma Hoje às 21:44 Facebook

Avançado iraniano brilha na Cidade Eterna com golo e assistência de luxo, embalando o F. C. Porto para os oitavos de final. Sérgio Conceição no coração dos adeptos italianos.

A batalha terminou no Olímpico e parecem ainda ecoar nas bancadas os cânticos e aplausos dos adeptos que assistiram a 90 minutos de alta voltagem. O F. C. Porto cumpriu a missão, avança para os oitavos de final, abrindo portas a um sonho, e há duas imagens que marcam a noite: a vénia de Taremi como agradecimento ao público azul e branco, depois de ser substituído, e as corridas de Sérgio Conceição, primeiro para agradecer o carinho dos adeptos da Lazio e depois para retribuir o apoio de um milhar de portistas que se fizeram sentir na capital italiana. Foi bonito, um momento de amor, numa altura em que o mundo está virado do avesso.

No jogo jogado, o F. C. Porto vincou a superioridade sobre uma Lazio que tem qualquer coisa de espírito portista, pois não se verga e vai com tudo até ao fim. Por isso, ainda chegou ao 2-2 no quinto minuto da compensação, obrigando o F. C. Porto a mais um momento de sofrimento.