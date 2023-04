Importância de Ricardo Horta reaparece nas decisões

Sete meses depois, um golo do capitão volta a valer os três pontos. Matheus eleito o melhor guarda-redes de março

Pelo meio houve seis golos, mas foi preciso esperar cerca de sete meses para Ricardo Horta voltar a ficar com o golo que vale três pontos ao Braga na Liga. O toque de Midas do capitão sentiu-se pela primeira vez em Vila do Conde (2-3), antes do tal interregno que até teve dois golos ao Benfica, embora o 3-0 final retire o tal peso decisório ao resultado.

O internacional português também marcou um golo em cada um dos duelos com o Vizela (2-0 e 0-4) e mais dois na goleada ao Santa Clara (0-4), razão pela qual o golo ao Gil Vicente tenha uma importância mais vincada, já que foi ele a evitar o 0-0 e a perda de dois pontos para a equipa de Artur Jorge. A preponderância de Horta reaparece na altura das decisões e, com a luta pelo título em aberto, é um fator a ter em conta.