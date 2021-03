Imprensa alemã aponta André Silva ao Barcelona

Hoje às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português André Silva foi associado pela imprensa alemã a uma possível transferência para o Barcelona, em Espanha, onde joga Trincão, ex-Braga.

A notícia do interesse do Barcelona foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo jornal alemão "Bild". Segundo aquela publicação, o treinador da equipa "culé", Ronald Koeman, olha para o ex-avançado do F. C. Porto como uma hipótese para reforçar o ataque.

A fazer a melhor época da carreira, com 22 golos marcados, 21 na Bundesliga, o campeonato principal alemão, André Silva terá despertado a atenção da equipa catalã.

O problema pode ser o valor pedido pelo clube do internacional português, o Eintracht de Frankfurt, 40 milhões de euros para aceitar vender o melhor marcador da equipa, segundo mais produtivo da Bundesliga, apenas superado pelo dinamarquês Halaand (22 golos).

Segundo as estatísticas, André Silva já superou o melhor registo pessoal de sempre, que era de 21 golos, em 44 jogos, na última época em que vestiu a camisola do F. C. Porto, antes de se transferir para os italianos do AC Milan, por 22 milhões de euros, na temporada de 2017/18.