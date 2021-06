Imprensa espanhola diz que Sérgio Ramos vai deixar Real Madrid

JN Hoje às 21:07 Facebook

O jornal desportivo espanhol "Marca" avança na edição online desta quarta-feira que o defesa central Sérgio Ramos vai anunciar brevemente a saída do Real Madrid, após as duas partes não terem chegado a acordo para a renovação do contrato que termina no final deste mês.

Segundo o jornal, o internacional espanhol, que ficou fora da convocatória de Luis Enrique para o Euro2020, deslocar-se-á esta quinta-feira à cidade desportiva de Valdebebas por volta do meio-dia em Espanha (11.30 horas em Portugal) para anunciar a decisão de sair dos merengues.

O contrato de Sérgio Ramos com os "blancos" termina a 30 de junho, com as negociações para a renovação a falharem por falta de acordo. Segundo a "Marca", o clube terá oferecido um ano de vínculo e um corte de 10% do salário, enquanto o jogador queria assinar pelo menos por duas épocas.

Caso se confirme esta notícia, será o ponto final de um "casamento" que durou 16 anos, durante os quais ganhou quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

Segundo o jornal, Ramos terá uma despedida com todas as honras e será acompanhado do presidente Florentino Pérez e por quase toda a Junta Diretiva e executivos do clube, tendo a oportunidade de se despedir dos adeptos.

A "Marca" avança ainda que o jogador já tem uma proposta que estará perto de se confirmar.