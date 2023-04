Imprensa estrangeira elogia reação do Benfica focada no dérbi milanês das "meias"

JN Hoje às 10:11 Facebook

Um pouco por toda a Europa destaca-se o dérbi milanês das meias-finais da Liga dos Campeões, confirmado após o apuramento do Inter frente ao Benfica, numa eliminatória decidida cedo.

Depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão, em Lisboa, o Inter Milão marcou cedo e respondeu bem o golo do empate, apontado por Aursnes, chegando ao 3-1 à entrada dos derradeiros dez minutos do jogo da segunda mão, fechando aí os quartos de final da Liga dos Campeões.

As águias conseguiram evitar a derrota no encontro no Giuseppe Meazza com dois golos na ponta final (3-3), apontados por António Silva e Petar Musa, situação focada pelo jornal espanhol "AS", que escreve que "a reação do Benfica chegou nos últimos minutos, com tudo decidido".

Já o britânico "The Guardian" refere que o "Inter sobrevive a golos no fim e prepara-se para a semifinal da Liga dos Campeões de Milão".

Com efeito, em Itália, mais do que o triunfo por 5-3 na eliminatória com o Benfica, é o dérbi milanês das meias-finais que centra as atenções da Imprensa local.

A "Gazzetta dello Sport" aponta ao "Derbíssimo 20 anos depois", que vai deixar "Milão elétrica como em 2003", quando Inter e AC Milan se defrontaram na mesma fase da prova.

O "Tuttosport" lembra que o contestado Simone Inzaghi conduziu os "nerazzurri" à meia-final da Liga dos Campeões e acrescenta o "controlo" que o Inter foi capaz de manter durante o jogo da segunda mão com o Benfica.

O jornal francês "L'Equipe" exaltou as exibições de Di Marco e Lautaro Martínez, mas é em Nicolo Barella, médio que marcou nos dois jogos da eliminatória com o Benfica, que vê a "italianização" do futebol do Inter.