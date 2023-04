Imprensa europeia rendida a Rafael Leão após apuramento do AC Milan

JN Hoje às 11:34 Facebook

Avançado português Rafael Leão esteve em grande destaque na qualificação do Milan para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Autor de uma grande exibição na segunda mão da eliminatória com o Nápoles (1-1), na qual o AC Milan selou o apuramento, Rafael Leão recebeu muitos elogios da imprensa europeia, rendida sobretudo à jogada individual que resultou no golo dos "rossoneri", marcado pelo francês Giroud.

"Milan Leone", titula a "Gazzetta dello Sport", um dos principais jornais desportivos italianos, dizendo que foi um "Super Leão" a garantir a presença dos milaneses nas meias-finais da Champions. O "Corriere dello Sport" escreve que o internacional português foi o "diabo" para o Nápoles, enquanto o Tuttosport destaca a assistência para Giroud.

Em Espanha, a Marca fala num Leão "maradoniano", comparando o "slalom" do português no lance do golo do Milan às jogadas que Diego Maradona fazia quando jogava no Nápoles. Quanto ao jornal As, não escondeu o espanto com a corrida de 77 metros que Rafael Leão protagonizou antes de assistir Giroud: "Um golo que entra na memória de todos. Foi esta barbaridade que mandou o Nápoles para casa".

Em França, o L'Équipe destaca Giroud e o guarda-redes Maignan, ambos internacionais franceses, pelo golo do primeiro e pelo penálti defendido pelo segundo, mas não esquece o português. "Leão mostrou grande classe".