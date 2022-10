Imprensa internacional destaca um "formidável Benfica"

O Benfica empatou na quarta-feira a um golo diante do PSG, resultado fruto de uma exibição positiva, destacada pela imprensa internacional.

O empate do Benfica diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões foi um resultado positivo para a equipa portuguesa, tendo em conta as estrelas que militam no emblema francês. Para além disso, a exibição das águias foi destemida e elogiada pela imprensa internacional. Num jogo em que os encarnados criaram várias oportunidades de golo, em algumas situações foi o guarda-redes Donnarumma a segurar os parisienses.

O "Le Parisien" foi um dos jornais franceses a elogiar o Benfica. "O PSG existe como equipa. Levado pela garganta e sacudido em todas as direções por um formidável Benfica, que merece ser conhecido, aguentou-se por Donnarumma".

O "L'Equipe" escreveu que, em momentos, o PSG foi dominado. "Pressionado, o PSG cedeu a bola e o monopólio de ocasiões. Donnarumma negou golos a Ramos e Neres. Dominado, o PSG marcou na primeira ocasião. E que golo em grande jogada coletiva".

O "Le Monde" elogiou a intensidade da equipa de Roger Schmidt. "Contra uma equipa que também tinha vencido os dois primeiros jogos, esta terceira partida da fase de grupos foi um verdadeiro teste para os parisienses. Apesar de estarem avisados, os vermelhos e azuis ainda se surpreenderam com a intensidade demonstrada pelos lisboetas desde o início do encontro. Com alta pressão e muito empenho, as águias destacaram o trio defensivo do PSG. Sob pressão, os comandados de Christophe Galtier ficaram sufocados durante mais de quinze minutos, com dificuldade em libertar-se e podem agradecer a Gianluigi Donnarumma, decisivo em cinco ocasiões na primeira parte".

A "Gazzetta Dello Sport", meio de comunicação italiano, analisou o jogo da perspetiva da Juventus, clube transalpino que está no grupo do Benfica. "O empate não deixa feliz a Juventus. O resultado confirma a surpresa Benfica e apesar do golo de Messi, o PSG é travado. Os lusos mereceram o ponto e Donnarumma foi decisivo".

A britânica "BBC" destacou a exibição dos guarda-redes. "Messi marcou com um soberbo remate em arco, mas o Benfica mereceu o empate. As duas equipas mostraram merecer um lugar nos "oitavos" num jogo em que os guardiões foram decisivos".

Também os espanhós da "Marca" elogiaram a partida do guarda-redes do PSG Donnarumma. "Um enorme Donnarumma evitou a vitória dos lisboetas, ainda que os parisienses tivessem as suas oportunidades para ganhar. Mas nem a obra de arte de Messi fez cair o Benfica".