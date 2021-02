Imprensa italiana arrasa Juventus e Ronaldo

JN Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A derrota da equipa transalpina sobre o F. C. Porto mereceu duras críticas. O treinador Fabio Capello fala em falhas de concentração inadmissíveis.

A derrota da Juventus sobre o F. C. Porto, por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mereceu duras críticas dos jornais italianos à exibição da equipa no Estádio do Dragão. O "Tuttosport" escreve que o erro de Bentancur, no lance que ditou o primeiro golo dos azuis e brancos, é um "lapso inadmissível" e adianta ainda que Ronaldo foi uma "sombra". O jornal desportivo italiano dá nota cinco ao internacional português e faz o seguinte comentário: "Disparou dois remates e tentou sacudir uma equipa apática. Foi pouco procurado, não foi o verdadeiro CR7".

O "Tuttosport" pediu a Fabio Capello, um dos mais credenciados treinadores italianos dos últimos anos, uma opinião sobre o jogo e o técnico não poupou nas críticas: "Não entrar em campo com concentração é inadmissível, houve muita superficialidade e pouco cuidado com os jogadores do F. C. Porto. Isso não pode acontecer", adiantou, referindo-se à linha ofensiva dos dragões.

A "Gazzetta dello Sport" considera o lateral esquerdo Alex Sandro como o melhor jogador da Juventus em campo - "salvou-se", escreve - e dá 4,5 a CR7, explicando a nota com uma frase seca: "Ronaldo sem ideias". Mesmo assim, abre uma janela de esperança: "Blackout da Juventus, mas o golo de Chiesa vale ouro", adianta a publicação, dando a entender que a equipa italiana pode dar a volta à eliminatória em Turim, onde se marcar apenas um golo e não sofrer nenhum passa aos quartos de final da Liga dos Campeões. "Os bianconeri não aproveitam os flancos e bateram continuamente na parede levantada pelo F. C. Porto pelo meio, sem poder verticalizar o jogo para Ronaldo", adianta ainda a "Gazzeta dello Sport".

PUB

O jornal generalista "La Reppublica" resume a prestação da equipa italiana a uma simples frase: "Pequena Juventus".