Imprensa revela salário milionário de Keylor Navas no PSG

Segundo o "L'Equipe", o guarda-redes Keylor Navas, transferido do Real Madrid para o PSG, no último verão, por 13 milhões de euros, vence um milhão de euros brutos por mês no clube campeão de França.

Sempre segundo a mesma fonte, o guarda-redes costa-riquenho (cinco jogos na Ligue 1) ganha 600 mil euros líquidos por mês.

O "gardien" do PSG entra, assim, para o top-6 dos maiores salários do clube, atrás de Neymar (3.060 milhões/brutos), Kylian Mbappé (1.730), Edinson Cavani (1.500), Thiago Silva (1.350) e Angel Di Maria (1.100).