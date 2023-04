Inácio disponível para a visita a Barcelos

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:47 Facebook

O defesa do Sporting foi substituído no intervalo do jogo com o Santa Clara, devido a uma lesão no pé, mas deve ser opção para Ruben Amorim no encontro frente ao Gil Vicente.

No treino desta segunda-feira de manhã, o central fez trabalho de recuperação com o restante plantel, e não apresentou limitações físicas, de acordo com o clube. Jovane Cabral, Daniel Bragança e Hector Bellerín continuam entregues ao departamento clínico.

Na próxima jornada, Gonçalo Inácio deverá voltar a ter a companhia de Sebastián Coates na linha defensiva. O capitão dos leões ficou de fora do jogo com o Santa Clara devido ao cansaço acumulado nos dois encontros da seleção uruguaia frente ao Japão e à Coreia do Sul, mas deve voltar a assumir o seu posto no centro da defesa na próxima jornada.

Para manter viva a esperança da qualificação para os play-offs de acesso à Liga dos Campeões, o Sporting precisa de vencer em Barcelos, de forma a encurtar a distância para o SC Braga, de seis pontos. Os leões disputaram menos um jogo do que os guerreiros, logo, podem ficar a apenas 3 pontos do terceiro classificado à entrada para a 27ª jornada, em caso de vitória.

Os galos, orientados por Daniel Sousa, vão querer deixar para trás a derrota sofrida na passada sexta-feira, no campo do Estoril Praia, com um golo concedido no primeiro minuto de jogo, da autoria de Alejandro Marqués.

Ruben Amorim vai falar à imprensa esta terça-feira, às 12.15 horas, para fazer a antevisão da partida frente ao Gil Vicente, da 25ª jornada do campeonato, que havia sido adiada.