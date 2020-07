Incêndio deflagra perto do Dragão durante festejos de adeptos

JN/Agências Hoje às 00:40, atualizado às 01:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de adeptos juntaram-se no Estádio do Dragão para receber a equipa, mas a festa ficou marcada por um susto.

Um pequeno incêndio deflagrou perto do Estádio do Dragão durante os festejos dos adeptos. As forças policiais intervieram e conseguiram controlar as chamas com extintores. O incidente, cujas causas ainda são desconhecidas, aconteceu numa altura em que várias dezenas de adeptos festejavam a vitória frente ao Tondela.

Os adeptos começaram a reunir-se junto à garagem do Estádio do Dragão pouco tempo depois de terminar o jogo de Famalicão, mas a equipa só chegou já depois da meia-noite. Com cânticos de apoio, tochas e palmas, os jogadores portistas foram recebidos com grande euforia e calor humano, sendo o treinador Sérgio Conceição um dos principais visados nos agradecimentos.

As medidas de segurança foram reforçadas, tendo a PSP chegado ao local para criar um perímetro de segurança, evitando assim que os adeptos chegassem perto do autocarro.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quinta-feira, o Tondela e está mais perto de se sagrar campeão nacional, depois do empate (1-1) do Benfica em Famalicão.