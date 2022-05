Incêndio em carro de piloto suíço interrompeu Rampa Internacional da Falperra

Joaquim Gomes Hoje às 18:58 Facebook

Um incêndio no motor do carro do piloto suíço Christian Schweiger interrompeu a Rampa Internacional da Falperra, ao final da tarde deste sábado, em Braga.

O motor do Mitsubishi Lancer Evo VII começou a fumegar depois da Curva da Morte, na Estrada Nacional 309, tendo andado ainda cerca de meio quilómetro até se imobilizar na Curva do Fojo, junto à Ordem dos Cónegos Regrantes de Santa Cruz, nas imediações da freguesia de Espinho, em Braga.

Tudo indica que terá sido um problema originado no tubo do óleo a espoletar o incêndio, mas as causas ainda não estão determinadas. Piloto suíço saiu do carro pelo próprio pé.