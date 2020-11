Incidentes obrigam a suspender funeral de Maradona

JN Hoje às 20:11 Facebook

O funeral de Diego Armando Maradona foi suspenso esta quinta-feira, devido a incidentes com fãs junto da Casa Rosada, o palácio presidencial, onde se encontra o caixão do antigo astro do futebol mundial, que será removido por questões de segurança.

O descontrolo já era evidente há vários minutos, mas escalou para uma feroz repressão na Avenida 9 de Julho, quando os fãs se aperceberam que a polícia estava a colocar vaias de proteção para cortar o acesso ao velório, que deveria terminar por volta das 16 horas locais (19 em Portugal) e se estenderá por mais três horas.

Com filas de mais de três quilómetros, a situação descontrolou-se no cruzamento entre a Avenida de Maio e a Avenida 9 de Julho, registando-se vários incidentes com as forças policiais, que se alastraram a vários locais e obrigaram a uma intervenção mais violenta das autoridades de segurança para afastarem as pessoas.

Foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo, que causaram vários feridos. Por volta das 15.30 horas, a Gendarmería, forças militares argentinas, entraram no palácio presidencial para tenar manter o controlo, uma vez que as pessoas ocuparam o Pátio das Palmeiras.

O féretro de Maradona deverá ser transferido para o Salão dos Povos Originários por questões de segurança.