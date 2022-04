Incidentes do Atlético de Madrid e Manchester City podem ser alvo de investigação pela UEFA

JN Hoje às 19:30 Facebook

Os incidente entre jogador do Atlético de Madrid e o Manchester City no final do encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões que terminou com um nulo e garantiu a qualificação dos ingleses, deverá ser alvo de investigação por porte da UEFA, avançou esta quinta-feira o jornal britânico Daily Mail.

A confusão entre jogadores dos dois clubes começou ainda no relvado, após o apito final, mas estendeu-se para o túnel de acesso aos balneários do estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola.

Já perto do final, o central brasileiro Felipe fez falta sobre Phil Foden, que ficou estendido no campo, o que espoletou a confusão entre os futebolistas das duas equipas, com colchonero Savic a ser o mais exaltado.

No relvado ainda tentaram acalmar os ânimos, mas no caminho até aos balneários voltaram a reacender e foi necessária a intervenção da polícia para sanar a confusão, nal qual Vrsaljko e Kyle Walker se evidenciaram pela negativa.

Face ao ocorrido, é mais do que provável que a UEFA abre uma investigação para punir os dois clubes pelo comportamento incorreto dos jogadores.

O Atlético de Madrid foi afastado da Champions furto do empate sem golos, depois de ter perdido em Inglaterra, por 1-0.