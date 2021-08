Incidentes em dose dupla mancham o jogo entre o Braga e o Sporting

Guilherme Soares Hoje às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo deste sábado, no Estádio Municipal de Braga, entre os Guerreiros do Minho e o Sporting ficou marcado por incidentes antes e durante o encontro.

O pré-jogo decorria sem incidentes junto das bilheteiras do estádio, ainda que com grandes filas para entrar causadas pela medição da temperatura a cada um dos espectadores e verificação do documento sanitário, quando um ataque "relâmpago" de um grupo de entre 8 a 10 adeptos do Sporting agrediu alguns simpatizantes bracarenses, entre eles elementos das claques Red Boys e Bracara Legion, que distribuíam panfletos que expunham as razões por serem contra o cartão do adepto.

A escaramuça, que tão rápido começou como acabou, acabaria por ter repetição já com a bola a rolar na Pedreira. Enquanto o VAR analisava o golo de Jovane, alguns adeptos do Braga invadiram um dos camarotes onde estavam simpatizantes sportinguistas. Registaram-se agressões os problemas só pararam com a intervenção da polícia.

Braguistas em silêncio

A polémica motivou mesmo uma tomada de posição de solidariedade das claques do Braga, que, em protesto, mantiveram-se em silêncio durante toda a primeira parte, com exceção do minuto 12 (o minuto do adepto), em que também mostraram a tarja "Vermelho direto ao cartão do adepto".