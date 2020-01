Incidentes no final do Merelinense-Vizela

Joaquim Gomes Hoje às 19:54 Facebook

O final do jogo entre o Merelinense e o Vizela, em Braga, foi marcado por incidentes, que a GNR controlou depois de ter sido reforçada, tendo apreendido material pirotécnico a adeptos do Vizela.

Segundo o JN apurou no local, os incidentes começaram quando um grupo de adeptos do Vizela, já fora do Estádio do Merelinense, lançaram petardos contra os simpatizantes do Merelinense.



Os acontecimentos terão sido precipitados quando o clube de Braga obteve um empate a duas bolas, praticamente no final do jogo, quando o Vizela vencia por 1-2.



Os militares do Posto Territorial da GNR de Braga, reforçados depois por elementos do Destacamento de Intervenção do Comando de Braga, identificaram vários adeptos do Vizela, tendo apreendido material pirotécnico proibido a vários simpatizantes do clube visitante.