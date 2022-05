Incidentes no jogo com o Egito vale um jogo à porta fechada ao Senegal

JN/Agências Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

FIFA entende que houve violação geral das "regras de segurança" no estádio Abdoulaye-Wade, em Diamniadio, perto de Dakar, onde decorreu o jogo da segunda mão do play-off, que ditou a eliminação do Egito frente ao Senegal.

A FIFA, que castigou ainda a federação senegalesa com uma multa de 175 mil francos suíços (cerca de 171 mil euros), sustenta a punição com o lançamento de objetos, o uso de lasers e bombas de fumo nas arquibancadas, bem como uma tarja de teor "ofensivo".

Após o encontro, decidido nos penáltis, a Federação Egípcia de Futebol tinha apresentado uma queixa contra a federação senegalesa junto da Confederação Africana de Futebol e da FIFA, alegando racismo e violência.

Fotografias apresentadas pelos egípcios mostravam janelas do autocarro que transportava a equipa partidas, assim como tarjas com insultos destinados aos jogadores, maioritariamente a Mohamed Salah, principal figura dos 'faraós'.

A federação de futebol da Argélia foi também punida pela FIFA com uma multa de cerca de 3 mil euros, devido a bombas de fumo e ao lançamento de objetos durante o jogo com os Camarões, de qualificação para o Mundial de 2022.

Esta sanção, no entanto, não prejudica uma possível decisão desportiva, após o recurso argelino que pede à FIFA que repita o jogo por causa de "arbitragem escandalosa" do árbitro gambiano Bakary Gassama.

A seleção argelina foi afastada do Mundial com um golo marcado no último minuto do prolongamento pelo camaronês Karl-Toko Ekambi (120+4), que desfez a igualdade a 1-1.