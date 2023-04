Inclusão de atletas transgénero longe do consenso

Atletismo impediu atletas "trans" de competir nas provas femininas e reacendeu discussão complexa.

A inclusão de atletas transgénero no desporto feminino continua a ser uma fonte de debate que promete não acabar tão cedo, ainda mais agora, quando o atletismo feminino barrou as portas e fez reacender a discussão. O tema não é novo, mas ganhou outra força em março do ano passado, quando a nadadora norte-americana Lia Thomas começou a competir na categoria feminina e se tornou na primeira transgénero a vencer um título nacional da liga universitária dos Estados Unidos. O que parecia ser uma conquista à integração depressa se tornou num debate aceso, com algumas críticas à mistura feitas por adversárias. "Passámos horas na piscina a treinar. Para que, depois, nos fosse retirada a vitória por alguém que, apenas um ano antes, nunca se teria sequer qualificado para esta competição como homem? Foi uma bofetada na cara", disse a nadadora Riley Gaines, depois de ver Lia Thomas a conquistar o título.

A verdade é que meses depois, em junho de 2022, a Federação Internacional de Natação (FINA) decidiu apertar as regras com as atletas transgénero: proibiu-as de participar nas competições femininas, a não ser que provassem não ter passado pela escala 2 de Tanner, uma escala científica para aferir a maturação sexual e desenvolvimento corporal da puberdade masculina.