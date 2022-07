Incrível: acabou a maior série de vitórias do século no ténis

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:02 Facebook

Alizé Cornet terminou com o recorde de Iga Swiatek, tenista com maior número de triunfos seguidos no século XXI, ao vencer a polaca por 2-0.

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, teve um dia para esquecer nos 16 avos de final de Wimbledon e viu cair o sonho de conquistar o Grand Slam britânico ao perder, por 2-0, frente a Alizé Cornet, 37.ª do ranking WTA.

Num duelo em que cometeu 33 erros não forçados, Swiatek fez tudo o que não devia ter feito, falhou bolas que raramente costuma falhar e acabou derrotada ao cabo de 1 hora e 34 minutos, por 6-4 e 6-2.

Terminou, assim, a série de vitórias da polaca (37 seguidas) que é a maior alcançada neste século. Resta saber quando alguém voltará a conseguir fazer algo parecido.