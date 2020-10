Lusa Hoje às 19:20, atualizado às 20:42 Facebook

O treinador do Rio Ave não está a orientar a equipa vila-condense a partir do banco de suplentes, no jogo desta tarde frente ao Moreirense, devido a "indisposição", divulgou fonte de clube.

A mesma fonte prometeu maiores esclarecimentos sobre a situação para o final da partida, da sexta jornada do campeonato, que o Rio Ave, ao intervalo, vence por 1-0, com um golo de Lucas Piazon, aos 14 minutos.

O conjunto vila-condense está a ser orientado pelo técnico-adjunto Augusto Gama.