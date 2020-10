Inédito no Giro: Jai Hindley e Tao Hart partem para o contrarrelógio com o mesmo tempo

Teixeira Correia Hoje às 17:24 Facebook

Pela primeira vez na história das 103 edições do Giro, os dois primeiros da Classificação Geral Individual partem com o mesmo tempo.

O camisola rosa, Jai Hindley (Sunweb) e o segundo classificado Tao Hart (Ineos/ Grenadiers) partem para o contrarrelógio deste domingo, a última etapa do Giro, com o mesmo tempo. O desempate foi feito pela soma dos centésimos dos dois contrarrelógios e o corredor australiano somou menos.

O Giro iguala a Volta a Portugal de 2019, quando Joni Brandão (Efapel) e João Rodrigues (W52/FCPorto) saíram para o contrarrelógio final entre Vila Nova de Gaia e o Porto, Avenida dos Aliados, com o mesmo tempo, o que também foi inédito na "Portuguesa".

No dia 11 de agosto de 2019 o segundo classificado, João Rodrigues, bateu o camisola amarela Joni Brandão, tendo o corredor da W52/FCPorto ganho com menos. O mesmo pode acontecer este domingo no Giro. No entanto, no primeiro contrarrelógio da prova, cuja quilometragem é muito parecida com a de domingo que tem 15,7 kms, só mais 600 metros do que o crono de abertura, o novo camisola rosa, Jai Hindley ganhou 49" a Tao Hart.

Etapa 1- Monreale-Palermo- 15,1 kms

1º- Filippo Ganna (Ineos/Grenadier)- 15'24"

6º- João Almeida (Deceuninck/ Quic Step)- a 22"

46º- Jai Hindley (Sunweb)- a 1'15"

68º- Wilco Kelderman (Sunweb)- a 1'28"

126º- Tao Hart (Ineos/Grenadier)- a 2'04"

Etapa 14- Conegliano-Valdobbiadene- 34,1 kms

1º- Filippo Ganna (Ineos/Grenadier)- 42'40"

6º- João Almeida (Deceuninck/ Quic Step)- a 1'31"

9º- Wilco Kelderman (Sunweb)- a 1'47"

13º- Tao Hart (Ineos/Grenadier)- a 2'24"

34º- Jai Hindley (Sunweb)- a 3'39"