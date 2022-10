Ineficácia no ataque agudiza crise do leão

Leonel Pontes destaca ausência de um matador no plantel, mas apoia continuidade de Amorim

A eliminação da Taça de Portugal frente ao Varzim, anteontem, é o mais recente desaire de um complicado arranque de época dos leões. Em 14 jogos, venceram sete, perderam seis e empataram um.

Para Leonel Pontes, antigo treinador do Sporting e que esteve integrado na estrutura leonina mais de uma década, parte do problema reside nas "poucas soluções para a frente de ataque". "O Sporting tem um caudal ofensivo muito grande, cria oportunidades, mas tem dificuldade em finalizar", começa por dizer ao JN, admitindo a falta de um goleador. "Habituámo-nos a ter Jardel, Acosta, Liedson. Falta um jogador que faça essa diferença. Que com poucas oportunidades faça golo, até porque o Sporting domina os jogos e joga bem", salientou.