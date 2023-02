Ineficácia penaliza Roma de José Mourinho frente ao Lecce

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

Dybala marcou, de penálti, o golo que garantiu um ponto aos romanos e a subida, à condição, ao terceiro lugar.

A Roma empatou, este sábado, na deslocação ao campo do Lecce (1-1), na 22.ª jornada da Liga italiana, com a turma de José Mourinho a dominar o encontro, mas a desperdiçar várias oportunidades de golo.

Um autogolo do defesa Roger Ibañez, aos sete minutos, deu vantagem ao Lecce, mas uma grande penalidade convertida por Paulo Dybala, aos 17, repôs a igualdade no marcador, que não mexeu mais até ao final do jogo.

A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A, com 41 pontos, ultrapassando o AC Milan, que conta com os mesmos pontos.