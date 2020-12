Inês, adepta de 7 anos do Feirense, pediu ao Pai Natal um 2021 sem covid-19. "É pedir muito?"

Rui Almeida Santos Hoje às 13:47 Facebook

Um 2021 sem covid-19. Foi este o pedido, simples, singelo, que a pequena Inês, de 7 anos, fez na carta que escreveu ao Pai Natal. No fundo, ela só quer "voltar a brincar como dantes". A jovem é protagonista de um vídeo lançado pela SAD do Feirense que pretende sensibilizar as pessoas para os cuidados que devem ter nesta época natalícia.

Enquanto viaja em pensamentos entre o Natal do ano passado e o que se avizinha, Inês partilha que ainda não percebeu muito bem o que se está a passar, mas sabe que "todos temos de ter muito cuidado para que isto acabe depressa". O "isto" a que se refere é uma pandemia que obrigará a um natal diferente, com cuidados redobrados e com menos gente à mesa.

Ao longo do vídeo, Inês dá um passeio pelas ruas de Santa Maria da Feira, de máscara no rosto. Quando passa por casa dos avós, acena-lhes desde a rua, porque sabe que essa é a forma de os manter resguardados. "Gostava de andar sem máscara e de não ter medo de tocar nas coisas", chega a desabafar a jovem, para quem a melhor prenda de todas seria "voltar a brincar como dantes". "Achas que é pedir muito?", remata, enquanto coloca a carta no correio.

Esta foi a forma encontrada pela SAD do Feirense para alertar para os cuidados que todos deveremos ter durante a atual época natalícia. Se seguirmos os conselhos da Inês, ela será, certamente, vivida num ambiente seguro.