Inês Murta na final do Lousada Indoor Open em ténis

A atravessar um excelente momento de forma, particularmente na variante de pares, a portuguesa Inês Murta vai discutir o título de pares do Lousada Indoor Open, depois do triunfo desta tarde, ao lado da indiana Vasanti Shinde, sobre a dupla composta por Anna Ozerova (Letónia) e Ksenya Yersh (Bielorrussia), por 6-3 e 6-1.

Desta forma, a tenista algarvia volta a estar na fase decisiva de um torneio, depois de ter sido vice-campeã no Funchal, na semana passada, numa competição dotada com 25 mil dólares. Pela frente vão ter Jasmijn Gimbrere (Países Baixos) e Naima Karamoko (Suíça), que afastaram as francesas Emma Lene e Diana Martynov, por 6-2 e 6-4.

Nos singulares, estão encontradas as semifinalistas, com a tenista húngara, Natalia Szabanin, a confirmar o seu bom momento, depois de vencer a turca Ayla Aksu, por 6-3 e 7-6 (4). Pela frente terá outra tenista que atravessa um momento excelente: a sul-coreana Yenwoon Ku. A jovem, de 18 anos, superou a experiente jogadora italiana Angelica Moratelli, por expressivos 6-2 e 6-1.

Na outra semifinal vão estar a japonesa Ayumi Koshiishi (bateu a francesa Amandine Monnot, por um duplo 6-4) e a eslovena Ziva Falkner (ultrapassou a nipónica Himeno Sakatsume, por 7-5 e 7-5).

Em anexo os quadros atualizados, as fotos da japonesa Ayumi Koshiishi e da coreana Yeonwoo Ku (créditos Cirilo Vale/AT Porto).