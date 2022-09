Inès Rau, a modelo transgénero que terá conquistado o coração de Mbappé

JN Hoje às 11:49 Facebook

Primeira mulher transgénero a posar para a revista "Playboy", Inès Rau, publicou uma obra autobiográfica e é ativista pelos direitos LGBT+.

Superestrela do mundo do futebol, a vida de Kylian Mbappé, o jogador mais bem pago do mundo na atualidade, centra atenções dentro e fora dos relvados.

Nos últimos dias, foi notícia, em diversos órgãos de comunicação social de todo o mundo, o eventual romance entre o internacional francês e a modelo Inès Rau, que, em 2017, ganhou notoriedade por ter assumido ser transexual, numa entrevista à revista "Playboy".

"Estive muito tempo sem dizer que era trans. Tinha medo de nunca encontrar um namorado e de ser vista como estranha. É uma salvação poder falar sobre a tua própria verdade, seja o género, a sexualidade, ou sobre o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena", defendeu a modelo, na altura.

Rau, de 32 anos, nasceu em Paris, mas tem ascendência argelina, à semelhança da mãe de Mbappé. Aos 16 anos, realizou a operação de transição de género, tornando-se, em 2017, na primeira mulher transgénero a posar para revista "Playboy".

Voz ativa na defesa dos direitos LGBT+, Inès Rau publicou, em 2018, o livro "Mulher", onde contou a sua história de vida, bem como se desenrolou o processo de transição para o género feminino.

Oficialmente tidos como apenas amigos, Mbappé e Rau foram vistos juntos, pela primeira vez, em Cannes, em maio. Posteriormente, foram fotografados em momentos de grande cumplicidade, no iate do jogador do PSG.