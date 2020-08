Infeções de covid-19 podem valer derrota nos jogos da seleção

JN Hoje às 18:18 Facebook

O protocolo divulgado pela UEFA abre a possibilidade de existir um vencedor sem jogar e de punir a federação "responsável por o jogo não se realizar", devido ao coronavírus.

A UEFA revelou esta segunda-feira o "Protocolo Regresso a Jogo" das seleções nacionais, num documento que inclui a possibilidade de um jogo ficar decidido por sorteio, caso o mesmo não se realize devido à pandemia da covid-19.

Se isso suceder, e mesmo com um calendário limitado até final do ano, a UEFA explicou que tentará sempre remarcar um jogo para nova data mas que se isso não for possível, a federação que tenha tido casos de jogadores infetados será dada como derrotada.

"A federação responsável pelo jogo não se realizar ou não ser cumprido na totalidade verá ser-lhe atribuída desistência. Isso não acontecerá caso a UEFA chegue à conclusão de que ambas ou nenhuma das equipas são responsáveis por o jogo não se realizar ou não se disputar na totalidade, o que significa que não pode ser declarada desistência. Se não for possível atribuir desistência, o desfecho do jogo será decidido por sorteio", lê-se no site da entidade que rege o futebol europeu.

Por outro lado, mesmo que uma seleção tenha um ou mais casos positivos, o encontro que tem agendado será disputado na mesma se os jogadores forem colocados em quarentena obrigatória ou auto-isolamento.

"O jogo prosseguirá consoante o que está marcado, desde que essa equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis, incluindo no mínimo um guarda-redes, com testes negativos", acrescenta o documento.