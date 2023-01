Infesta prepara revolução para atacar a manutenção na Elite

O Infesta, da Divisão de Elite, da A. F. Porto, está a operar uma revolução no plantel, tendo contratado seis jogadores e mudado de treinador.

Manuel Pinheiro é o escolhido para substituir Sérgio Nora no comando técnico da equipa de S. Mamede de Infesta. O novo treinador chega do Águas Santas, da 1.ª Divisão, e tem como objetivo tirar o Infesta da 15.ª e penúltima posição da Série 1, da Divisão de Elite.

Já ao nível de jogadores foram seis as contratações realizadas para inverter este cenário negativo.

PUB

O Infesta contratou seis jogadores para inverter o cenário negativo que se verificou na primeira metade da temporada Foto: Facebook do Infesta

André Ribeiro e Gabi foram os primeiros reforços a serem inscritos, ainda em 2022. André é um defesa central, de 30 anos, que jogava no Folgosa da Maia, também na Elite. Já Gabi, que é um jovem médio de 19 anos, terminou a formação na temporada passada, ao serviço do Boavista, e está a começar a primeira aventura ao nível sénior.

A estes dois reforços o Infesta somou as contratações de Diogo Sousa, lateral/extremo de 29 anos, que representou o Valadares na temporada passada, no Campeonato de Portugal, João Rodrigues, avançado de 33 anos, também oriundo do Folgosa da Maia e Mário, médio de 32 anos, que representava o Vila. Batista, médio de 31 anos, que estava sem clube depois de deixar o Infesta em 2020/21, regressa assim à última casa onde jogou, completando este lote de jogadores.