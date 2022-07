Inglaterra bate Espanha e apura-se para as meias-finais do Europeu

Inglaterra operou uma grande reviravolta para bater a Espanha (2-1 após prolongamento) e é a primeira semi-finalista do Europeu. Suécia ou Bélgica serão adversário na próxima fase

As espanholas entraram melhor na partida e assumiram o controlo do jogo, sendo sempre a equipa mais perigosa durante o primeiro tempo. Contudo, as avançadas de ambas as seleções não conseguiram inaugurar o marcador antes do intervalo.

No reatamento o caso mudou de figura e foi mesmo a Espanha a capitalizar o domínio do encontro, através do golo de Esther Rodríguez, aos 54 minutos. Em desvantagem, as britânicas arriscaram mais e conseguiram repartir o controlo da posse de bola. Este atrevimento deu frutos aos 84 minutos, quando Ella Toone igualou a partida, para desespero dos adeptos espanhóis.

Motivada pelo empate, Inglaterra passou mesmo para a frente do marcador já no prolongamento (96 minutos), através de Georgia Stanway, o que permitiu às inglesas garantir a passagem às meias-finais.

Na próxima fase Inglaterra vai defrontar o vencedor do encontro entre Suécia e Bélgica.