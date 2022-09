Inglaterra despromovida à Liga B

Após sair derrotada do encontro com a Itália (0-1), a Inglaterra ficou automaticamente despromovida à Liga B, em jogo do Grupo 3. Hungria bate Alemanha e está muito perto de atingir a fase final.

O golo de Raspadori, aos 68 minutos, deu o triunfo à seleção italiana, na partida com a Inglaterra. Com este desaire a equipa comandada por Gareth Southgate fica sem qualquer hipótese de chegar à final four da Liga das Nações, além de ser despromovida ao segundo patamar desta competição, a Liga B.

No outro jogo do Grupo 3, a Hungria provou, uma vez mais, que não está na prova apenas para participar e derrotou a poderosa Alemanha, que jogou em casa, com o único golo da partida a ser apontado por Szalai, num fantástico pontapé de calcanhar que não deu hipótese a Ter Stegen.

Na última jornada desta etapa da Liga das Nações, a equipa húngara defronta a Itália, num jogo que definirá quem segue em frente para a fase final. A Hungria parte em vantagem, uma vez que o empate já é suficiente.