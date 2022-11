Inglaterra e Estados Unidos empatam e deixam tudo em aberto

A Inglaterra e os Estados Unidos da América empataram esta sexta-feira sem golos, deixando tudo em aberto nas contas do Grupo B.

Inglaterra e Estados Unidos protagonizaram um jogo agridoce. Nenhuma da seleções conseguiu marcar e deixam tudo em aberto nas contas do Grupo B. Os ingleses continuam líderes com quatro pontos, mais um que o Irão, enquanto os americanos estão no terceiro lugar com dois pontos, mais um que o País de Gales.

No primeiro tempo a emoção foi alta no estádio Al Bayt. Kane teve a primeira chance de perigo logo no arranque da partida e a Inglaterra ia controlando a partida com mais posse de bola. A primeira oportunidade para os Esados Unidos surgiu através de McKennie, que com espaço atirou por cima. Aos 33 minutos foram novamente os americanos a causa perigo, naquela foi foi a melhor chance do jogo. Pulisic rematou de fora da área diretamente para a barra da baliza guardada por Jordan Pickford.

No segundo tempo o jogo teve menos emoção, com menos oportunidades de golo e um jogo mais disputado a meio campo, sem que nenhuma das duas seleções conseguisse impor o seu jogo na totalidade e chegar com critério à baliza adversária. Aos 90+3, Harry Kane desperdiçou uma chance de dar a vitória à Inglaterra, com um cabeceamento ao lado.

Assim, a Inglaterra falhou a oportunidade de se apurar já ao segundo jogo para os oitavos de final, enquanto os Estados Unidos não conseguiram ultrapassar o Irão.