Inglaterra goleia Andorra e segue invicta

A Inglaterra reforçou a liderança no Grupo I de apuramento para o Mundial2022, com uma goleada por 4-0 sobre Andorra, num dia marcado pelo regresso de Gareth Bale às grandes exibições pelo País de Gales.

Antes de os vice-campeões europeus vencerem Andorra, com um "bis" de Lingard, os galeses foram a Kazan, na Rússia, em casa emprestada à Bielorrússia, relançar a candidatura ao próximo Campeonato do Mundo, com um triunfo por 3-2 e um "hat-trick" de Bale, que fez o tento da vitória já nos descontos.

De regresso ao mítico Estádio Wembley, 56 dias depois da desilusão da final do Euro2020, a Inglaterra cumpriu com o favoritismo perante Andorra. Lingard bisou, aos 18 e 78 minutos, Harry Kane marcou de grande penalidade, aos 72, mas o golo mais festejado pelo público em Wembley foi o de Saka, aos 85, jogador que falhou uma grande penalidade na final do Europeu ante a Itália e que este domingo completou 20 anos.

No mesmo grupo, a Hungria foi ultrapassada, ao ser surpreendida na Albânia, por 1-0, com um golo tardio de Broja, aos 87 minutos, resultado que deixa as "águias negras" a sonhar com um apuramento histórico para um Mundial.

Gareth Bale celebra após marcar golo Foto: Vladimir Krainov / AFP

Em Kazan, Bale reforçou que está de regresso ao futebol de mais alto nível, depois de um verão em que a imprensa desportiva avançou com uma possível reforma antecipada do esquerdino, aos 32 anos, e foi determinante no triunfo do País de Gales.

O jogador do Real Madrid fez o golo da vitória dos "dragões vermelhos", aos 90+3 minutos, depois de já ter marcado aos cinco e 69, ambos de grande penalidade.

Do lado da Bielorrússia, Lisakovich marcou, aos 29 minutos, e assistiu Sedko, aos 30, tentos insuficientes para fugir à derrota.

Numa semana marcada por um escândalo com um dos seus jogadores, acusado de abuso sexual, e que levou à demissão da direção da federação, a Islândia voltou a marcar passo, desta vez com um empate caseiro perante a Macedónia do Norte, a dois golos.