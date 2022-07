Inglaterra sagra-se campeã europeia de sub-19

JN/Agências Ontem às 22:58 Facebook

Inglaterra sagrou-se campeã europeia de sub-19, ao vencer Israel na final, após prolongamento (3-1). O jogo decisivo foi apitado pelo português António Nobre

A seleção israelita, que atingiu pela primeira vez no seu historial uma final do Euro de sub-19, foi a primeira a marcar, aos 40 minutos, pelo médio Óscar Gloukh, do Maccabi Telavive, mas os ingleses restabeleceram a igualdade no início da segunda parte, pelo lateral esquerdo do Manchester City, Callum Doyle, resultado que se registava no final do tempo regulamentar.

No prolongamento, os ingleses impuseram-se com mais dois golos, aos 108 e 116 minutos, apontados pelos médios do Aston Villa, Carney Chukwemeka e Aaron Ramsey, e arrebataram o troféu.

A seleção de Israel, apesar de derrotada na final, foi a grande surpresa da competição, ao eliminar a favorita França nas meias-finais e ao atingir pela primeira vez na sua história a final da competição, o que lhe garante o apuramento para o próximo Mundial sub-20, que decorrerá em 2023.