Inglaterra sofre para ganhar na Islândia

A seleção inglesa ganhou este sábado na Islândia, por 1-0, num encontro do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, em que marcou um penálti nos descontos e depois os locais desperdiçaram outro.

O resultado traduz bem as dificuldades que a superfavorita Inglaterra se deparou para superar uma seleção nórdica que já não é propriamente uma surpresa, face à evolução que o futebol tem tido nos últimos anos.

O golo do triunfo surgiu apenas aos 90+2 minutos, num penálti marcado por Raheem Sterling, na sequência de um remate que foi ao braço do defesa islandês Sverrir Ingason, que seria expulso por acumulação de cartões amarelos, à semelhança do internacional inglês Kyle Walker, que viu o vermelho aos 70.

No entanto, quando o resultado parecia feito, eis que uma falta na área proporcionaria à Islândia uma enorme oportunidade de chegar ao empate, um penálti que seria desperdiçado pelo médio Birkim Bjarnason, dos italianos do Brescia.

Com este resultado, a Inglaterra lidera provisoriamente isolada o Grupo 2. A Dinamarca perdeu por 2-0 na seceção à Bélgica, com os golos visitantes a serem apontados por Denayer, logo aos 9 minutos, e Mertens, aos 77.

No Grupo 1 da Liga C, o Luxemburgo foi ao Azerbaijão vencer por 2-1, tal como a seleção de Montenegro, que foi a Chipre vencer por 2-0, enquanto no Grupo 2, a Geórgia foi à Estónia ganhar por 1-0, e a Macedónia do Norte impôs-se na receção à Arménia por 2-1.

Finalmente, no Grupo 2 da Liga D, a seleção de Gibraltar recebeu e venceu São Marino por 1-0.