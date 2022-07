Inglaterra vence Áustria no jogo de abertura do Europeu feminino

Filipe Trindade Hoje às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Vitória por 1-0 da seleção inglesa, com assistência recorde em Old Trafford

A anfitriã Inglaterra venceu a Áustria, em Manchester, no jogo que abriu o Campeonato Europeu feminino de 2022. Numa partida com várias ocasiões de golo, apenas a seleção inglesa conseguiu marcar, através da avançada Beth Mead, que fez o gosto ao pé aos 16 minutos.

Com este triunfo, a Inglaterra assume a liderança provisória do Grupo A, ficando à espera de saber o resultado do jogo entre a Noruega e a Irlanda do Norte, que se realiza esta quinta-feira.

No estádio de Old Trafford, casa do Manchester United, estiveram presentes 68871 espectadores, um novo recorde de público num jogo a contar para o Europeu feminino.

A seleção portuguesa, que faz parte do Grupo C, estreia-se no sábado (17 horas) com um jogo diante da Suíça, em Leigh.